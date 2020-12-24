В Симферополе завершено строительство детсада на 200 мест

В Симферополе завершено строительство детсада в микрорайоне «Крымская роза». Он рассчитан на 200 мест. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов на своей странице в соцсети Facebook.

В симферопольком микрорайоне Луговое открыт новый детсад на 260 мест На реализацию объекта было потрачено свыше 159 млн рублей.

«К строительству сада в декабре 2019 года приступил крымский застройщик ГК «Монолит». За оперативную работу и ответственный подход хочу поблагодарить генерального директора Асанова Якуба Рустемовича и всю команду строителей», — подчеркнул он.