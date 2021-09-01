В Симферополя 3 сентября перекроют движение авто в районе ж/д вокзала

В Симферополе временно перекроют движение транспорта 3 сентября, передает пресс-служба горадминистрации.

Площадь Ленина в Симферополе будут благоустраивать заново Движение будет перекрыто по улице Павленко, в связи с мероприятиями в честь окончания Второй мировой войны.

«В связи с проведением церемонии возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата, посвященной Дню окончания Второй мировой войны, движение транспортных средств будет перекрыто с 07 до 10 часов 3 сентября на месте проведения мероприятия на улице Павленко», — сказано в сообщении.