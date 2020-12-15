В симферопольком микрорайоне Луговое открыт новый детсад на 260 мест

В Симферополе открылся новый капитальный детский сад на 260 мест в микрорайоне Луговое, передает Крыминформ, ссылаясь на замглавы горадминистрации — начальника управления образования Татьяну Сухину.

До конца года в Крыму появится более 2000 мест в детских садах «Детский сад на 260 мест построен по ФЦП. Родительские собрания проведены, дети проходят медицинские комиссии. С сегодняшнего дня принимают на работу сотрудников – всего 64 человека будут трудоустроены», — рассказала она.

Сухина отметила, что в детсады Симферополя очередь сейчас составляет порядка пяти тысяч человек.