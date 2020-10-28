В симферопольской психбольнице зарегистрирован очаг COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Специалисты зарегистрировали очаг COVID-19 в психоневрологической больнице №1 города Симферополя. Там заболевание подтвердилось у 81 человека, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму и городу Севастополю Наталью Пеньковскую.

Еще 251 человек заразился COVID-19 в Крыму Она уточнила, что из всех заразившихся практически половина — медицинские работники.

«56 из них – это лица без клинических проявлений, и сегодня это спасает ситуацию, потому что при регистрации там тяжелых случаев ситуация была бы намного серьезней», — пояснила Пеньковская.