В Симферопольском аэропорту теперь можно отправить багаж без пассажиров

Фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»

В аэропорту Симферополя появился сервис Fly Bag, предназначенный для отправки багажа без пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Нововведение будет полезно тем, у кого багаж превысил вес и габариты, предусмотренные авиаперевозчиком, а также тем, у кого в ручной клади оказались вещи, запрещенные к проносу в стерильную зону аэропорта (например, алкоголь, мед, ножницы).«В таких случаях пассажирам приходится доплачивать по тарифам авиакомпании за лишний багаж или оставлять вещи в аэропорту. Сервис Fly Bag создает альтернативу доплатам и позволяет отправить багаж или его часть по тарифам транспортной компании», – рассказал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.Стойка находится на первом этаже терминала, в зоне касс. Если вы торопитесь, то можно позвонить менеджеру, который сам подойдёт к вам и заберёт груз на отправку.

Для оформления понадобится документ, удостоверяющий личность, контактный телефон и адрес доставки. Багаж доставят по указанному адресу или в пункт выдачи заказов CDEK.