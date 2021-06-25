В Симферопольском районе девять сел остались без воды

Девять сел и западная часть Симферополя остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм, передает пресс-служба госпредприятия «Вода Крыма».

Июньские ливни «заполнили» водохранилища Крыма до 50% проектного объема «В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на трубопроводе Д1200 по адресу село Трехпрудное, ул. Авдет 25 июня с 13.00 ограничено водоснабжение сел Молочное, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Левадки, Партизанское, Трехпрудное, Трудолюбово, Фонтаны», – уточняется в сообщении.

Кроме того, в Симферополе также ограничено водоснабжение в некоторых микрорайонах.