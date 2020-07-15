В Симферопольском районе наркоман с ножницами напал на беременную женщину

В Симферопольском районе правоохранители задержали мужчину, который после употребления наркотиков кидался на прохожих с ножницами, передает пресс-служба МВД РФ по республике.

Спасатели в Ялте сняли с дерева мужчину По данным беременной женщины, жительницы села Перово, к ней подошел босой мужчина с ножницами в руках, и вел себя неадекватно. Муж женщины попытался отогнать мужчину, но тот начал кидаться и угрожать.

«Потерпевшая обратилась к сотруднице МВД, которая дежурила на избирательном участке рядом с местом происшествия. Та, в свою очередь, вызвала коллегу со второго участка. Вместе полицейским удалось утихомирить буйного гражданина и задержать его», — уточнили в МВД.