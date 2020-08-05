В СК назвали причины ДТП на «Тавриде» с девятью погибшими

Водитель микроавтобуса, который стал виновником ДТП под Белогорском с девятью погибшими, сел за руль без отдыха между рейсами, передает пресс-служба Следкома по РК и Севастополю.

«30 июля данный микроавтобус под управлением водителя выехал в 14 часов с территории РК в Краснодарский край, а 31 июля в 2 часа 22 минуты микроавтобус находился на Крымском мосту в обратном направлении, что было зафиксировано видеокамерами. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал, и мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем», — уточнили в сообщении.

Следователи предполагают, что ДТП могло произойти из-за несоблюдения инструктажа водителем, отказавшегося от отдыха, а также по вине организатора перевозки, который не соблюдал условия труда подчиненных.