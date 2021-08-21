В сквере Севастопольских курсантов засохло 31 дерево – Севприроднадзор

В сквере Севастопольских курсантов засохло и подлежит сносу 31 дерево. Это следует из ответа Севприроднадзора на информационный запрос редакции «НТС». В ведомстве сообщили, что ранее к ним обратились специалисты ГБУ «Парки и скверы» – учреждения, которое является ответственным за содержание общественного пространства, с просьбой выдачи порубочного листа для ухода за деревьями.

Городская комиссия обследовала зелёные насаждения и пришла к неутешительному выводу: более трёх десятков деревьев находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, их придётся вырубить. Ещё 4 дерева нуждаются в обрезке.

Напомним, телеканал «НТС» неоднократно сообщал о том, что государственное учреждение не справляется с содержанием сквера Севастопольских курсантов. Деревья на территории общественного пространства, на обновление которого потратили около 120 миллионов рублей, засыхают без полива и ухода. Губернатор города Михаил Развожаев потребовал от главы профильного ведомства Евгения Горлова разобраться, почему происходит такая ситуация, чиновник в ответ обвинил во всём посетителей сквера и недобросовестных подчинённых.