В Совете Федерации рассматривают вопрос об увеличении суммы на поднаём жилья силовикам

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В Совете Федерации рассматривают вопрос об увеличении компенсации за поднаём жилья для сотрудников правоохранительных органов и иных государственных служб. О предложениях, которые обсуждают в верхней палате парламента, в эфире телеканала «Россия 24» рассказала севастопольский сенатор Екатерина Алтабаева.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Наверное, наиболее правильной универсальной нормой, которая бы обеспечивала потребности служащих, была бы возможность учитывать нынешние нормы, установленные Министерством труда и социальной защиты, стоимости одного квадратного метра снимаемого жилья в соответствии с нормой квадратных метров, которая положена на одного человека, на семью из двух человек, трёх и более. Наверное, такая бы норма удовлетворила всех».

По словам Екатерины Алтабаевой, в адрес Совета Федерации неоднократно поступали обращения по этому вопросу. Как уточнила сенатор, сейчас порядок компенсации за поднаём жилья регламентируется постановлением Правительства России №894, принятом в 2016 году и обновлённом в мае 2020 года. Согласно документу, максимальный размер компенсации в Москве и Санкт-Петербурге составляет 15 тысяч рублей, в городах и районных центрах – 3600 рублей, в других населённых пунктах – 2700 рублей. Однако этих сумм сотрудникам ведомств катастрофически не хватает.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Они очень часто рискуют своей жизнью, они работают в особых, сложных условиях, поэтому, конечно, нужно сделать всё для того, чтобы приходя домой, они чувствовали себя комфортно, для того, чтобы они знали, что они будут обеспечены жильём в том случае, если они начали работу в том или ином субъекте или по ротации переехали в другой субъект. Нужно, чтобы обеспечены жильём были их семьи, это надёжный тыл для людей. Естественно, что документ, который достаточно давно принимался, он должен обновляться».