В Совфеде опровергли опасения о новом «железном занавесе»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, как будет приниматься решение об открытии границ России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу пока не принималось. Он подчеркнул, что открытие границ будет осуществляться на основе взаимности.

— Нужно смотреть эпидемиологическую обстановку в этих странах и у нас. И по этому решать, нужно или не нужно открывать. Это знает правительство, знают люди в штабе по борьбе с коронавирусом. В этом случае надо ориентироваться на профессионалов. И пресс-секретарь президента абсолютно правильно сказал. В этом плане задействовано большое количество профессионалов, они знают ситуацию и должны ее учитывать. Ситуация рабочая, она должна быть выстроена таким образом, чтобы было выгодно стране, выгодно людям и чтобы мы не запустили новый виток пандемии, — пояснил сенатор в эфире НСН.

По его словам, опасаться появления нового «железного занавеса» не нужно.

— Таких опасений нет. Но если в какой-то стране будет плохая ситуация, конечно, такую страну закроют. Отпускать наших людей туда не будут, это однозначно. Вопросы безопасности наших граждан — это самое главное, — подчеркнул Клинцевич.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами 27 марта. В июле этот запрет был продлён до 1 августа.