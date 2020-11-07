В совхоз-заводе «Ливадия» начали собирать урожай киви

В совхоз-заводе «Ливадия» начали сбор урожая киви. Почти три десятка лет назад эта ягода стала первым «жителем» небольшого научно-эсперементального сада в Кореизе. До этого на склонах располагался виноградник – его решили выкорчевать, разровнять территорию и поставить опыт с выращиванием заморского растения, богатого витамином С.

Киви хорошо прижились и стабильно дают урожай – с участка чуть более половины гектара собирают до 6 тонн плодов. А в дождливые годы – до 7 тонн. Всего здесь выращивают 5 сортов киви: «монти», «бруно», «аббот» и другие. Собирают ягоды обычно до первых заморозков – в конце октября-начале ноября. После плоды поставляют в ближайшие санатории и детские сады.

Сейчас наряду с киви, в небольшом научно-экспериментальном саду в Кореизе выращивают гранаты, хурму, фейхоа, а также несколько сортов маслин и кизила. Участок защищён от холодных ветров горами, благодаря чему для субтропических растений удаётся создать подходящие условия.