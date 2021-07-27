В среду в некоторых микрорайонах Симферополя ожидаются перебои с водой

В среду ряд улиц в Симферополе останется без водоснабжения, передает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

На северо-западе Крыма отремонтировали 140 километров дорог Временные неудобства связаны с ремонтными работами на насосных станциях в двух районах Симферополя.

«С 10:30 и ориентировочно до полудня будет ограничено водоснабжение верхнего и нижнего плато микрорайона Маршала Жукова. Кроме того, снижено давление в среду днем будет у жителей улиц Русская, Трубаченко, Батурина, Очаковская, Гавена, Дмитрия Ульянова, 60 лет Октября, а также прилегающих улиц и переулков. Ориентировочное время ограничений – с 13:30 до 15:00», — уточнили в сообщении.