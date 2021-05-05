В среду вечером в центре Симферополя перекроют движение

Центр Симферополя будет перекрыт в среду вечером из-за репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ, передает пресс-служба горадминистрации.

В Симферополь прибыла военная техника, принимающая участие в Параде Победы Уточняется, что движение будет перекрыто с 18:00 до 0:00.

По информации пресс-службы, в названные часы будет запрещено движение и парковка транспорта по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева включительно), по улице Севастопольской (на участке от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения улицы Севастопольской и проспекта Кирова). Также будет ограничено движение транспорта по улицам Турецкая и Пушкина.