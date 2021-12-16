В среду утром в Симферополе зафиксированы сильные автомобильные заторы

В среду утром на дорогах Симферополя зафиксированы сильные автомобильные заторы — специальные сервисы оценивают обстановку на восемь баллов.

В Крыму взяли под стражу водителя, сбившего двух детей Самая сложная ситуация сложилась на улицах Воровского, Александра Невского, Луговая, Севастопольская, Русская, Киевская, Зенитная, Гражданская, проспекте Победы. Эти Также пробки замечены на улицах Шмидта, Балаклавская, Элеваторная, Москалева и других.

Сложная дорожная обстановка в том числе вызвана погодными условиями и ДТП. В частности, из-за аварии большой затор образовался на выезде с Луговой на проспект Победы.