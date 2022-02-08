В столице РК квартирант полгода не платил за жилье, а потом исчез с мебелью

Приезжий мужчина в Симферополе заселился вместе с семьей в съемный дом и в течение шести месяцев не отдавал хозяину деньги за аренду. Затем мужчина скрылся вместе с бытовой техникой и мебелью, передает пресс-служба МВД по РК.

Экс-главу ГУПа и его знакомого обвиняют в хищении более двух млн рублей Хозяин дома получил оплату за первый месяц проживания в размере 45 тысяч рублей и уехал.

«Через месяц владелец пришел за оплатой, но квартирант попросил отсрочку, пообещав все вернуть. На протяжении полугода мужчина придумывал различные отговорки, чтобы не платить аренду. Когда терпение хозяина закончилась, он пришел в домовладение и обнаружил не только отсутствие квартиранта, но пропажу мебели и бытовой техники», — сообщили в полиции.