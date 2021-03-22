В Судаке 18-летний крымчанин стрелял по стеклам остановки

В Крыму завели уголовное дело на 18-летнего жителя Алушты за то, что он из пневматического пистолета стрелял по стеклам остановки общественного транспорта, передает пресс-служба МВД по республике.

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«Молодой человек приехал в гости к своей девушке. Поздно вечером во время прогулки молодой человек, решив показать себя перед возлюбленной в качестве меткого стрелка, начал стрелять из пневматического пистолета по стеклам остановки общественного транспорта», — уточнили в пресс-службе.