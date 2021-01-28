В Судаке будут судить местного рабочего по подозрению в изнасилованиях

В Крыму 38-летний житель Судака совершил в отношении молодой девушки насильственное преступление минувшим летом, передает пресс-служба Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

В Крыму таксист обвиняется в убийстве пассажира В ведомстве установили, что мужчина на своем авто ехал из одного населенного пункта в другой 26 августа 2020 года. Он заметил 23-летнюю девушку и предложил ее подвести, однако по дороге свернул в лесополосу и, угрожая убийством, совершил в отношении нее преступление. Затем злоумышленник похитил у девушки вещи на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Мужчина был задержан.