В Судаке дорожники борются с последствиями ливня

Филиал «Судакское ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор» продолжает работы по ликвидации последствий ливня, прошедшего в ночь с 20 на 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба Крымавтодора.

Фото: пресс-служба Крымавтодора

Расчистка проводится на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Судакском регионе, в населенных пунктах — с.Радостное, Тополевка, Морское, Громовое, автомобильная дорога на Новый Свет, Судак — Миндальное — Солнечная долина, Алушта — Судак — Феодосия и на остановках общественного транспорта.

Фото: пресс-служба Крымавтодора

В ликвидации последствий задействовано 13 человек и специализированная техник: 2 трактора МТЗ, Камаз, автогрейдер.

Фото: пресс-служба Крымавтодора