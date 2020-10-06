В Судаке подозревают подрядчика, строившего детсад, в присвоении 50 млн руб

В Судаке возбудили уголовное дело в отношении подрядчика, строившего детсад, передает пресс-служба прокуратуры РК.

Против подрядчика строительства дома для детей-сирот в Керчи заведено дело Отмечается, что организация выполнила работы частично на общую сумму 21 млн рублей. Тогда, как на счет подрядчика было перечислено более 72 млн рублей в виде аванса.

По данным надзорного ведомства, Служба капитального строительства Крыма заключила госконтракт на строительство дошкольного образовательного учреждения на 260 мест в Судаке. Общая цена контракта составляет более 223 млн рублей.