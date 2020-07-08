В Судаке унесло в море 4 катамарана с отдыхающими

В 17.30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в ГО Судак в районе горы «Алчак», в связи с резким увеличением ветра в открытое море уносит 4 катамарана с людьми. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

К месту происшествия незамедлительно направлено подразделение ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым и сотрудники ГКУ РК «Крым-СПАС» .

В 17.40 в ходе проведения поисково-спасательных работ, катамараны с пострадавшими обнаружены на расстоянии 800 метров от береговой линии.

В 19.20 с помощью маломерного судна «Буревестник – 530» 12 человек вместе с катамаранами доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждались. С пострадавшими проведена профилактическая беседа и разъяснены правила поведения на воде.