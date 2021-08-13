В Судаке закрыли два ресторана из-за антиковидных нарушений

В Судаке закрыли два заведения общепита из-за систематического нарушения ограничений по COVID-19, передает пресс-служба крымского минэкономразвития.

Как много крымчан, которые заболели, были вакцинированы? «По итогам проверки постановлением судьи об административном приостановлении деятельности были закрыты следующие предприятия: кафе «Достлукъ» и кафе «Шашлычный дворик», – уточняется в сообщении.

По данным ведомства, предприятия неоднократно нарушали запрет на работу ночью и не выполняли требования Роспотребнадзора.