В суперинтенсивном яблоневом саду КФУ появились первые плоды

В суперинтенсивном яблоневом саду Крымского федерального университета появились первые плоды. В среднем их диаметр на данный момент составляет порядка трех сантиметров, передает пресс-служба вуза.

В Ботаническом саду КФУ впервые зацвела американская жёлтая акация В этом году специалисты вуза планируют получить опытный урожай, чтобы оценить потенциал сада и качество плодов. Для уменьшения нагрузки на молодые деревья на них оставят не больше 15 яблок. Сбор урожая планируется в августе-сентябре.

«Сад был заложен всего год назад, и уже дал первые плоды. Это даёт нам повод рассчитывать на хороший опытный урожай, несмотря на затяжные дожди и никак не начинающееся лето», – отметил проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.