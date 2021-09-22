В суперинтенсивном яблоневом саду КФУ собирают первый урожай

Суперинтенсивный яблоневый сад Крымского федерального университета дал первый урожай. В этом году аграрии соберут три тонны яблок с гектара, что составляет 10% от ожидаемого промышленного урожая, передает пресс-служба вуза.

Археологи КФУ нашли коллекцию украшений знати аланских племён III века Как отмечают специалисты, несмотря на молодой возраст, сад имеет высокий потенциал.

«Мы большую часть цветков и плодов оборвали, поскольку молодые деревья не смогли бы выдержать такую нагрузку. На каждом дереве было от 35 до 50 цветков и почек, то есть потенциально могло бы висеть по 30 яблок. Конечно, для первого года плодоношения это слишком много, поэтому мы оставили порядка десяти яблок на каждом дереве, чтобы оценить потенциал развития каждого плода», – рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.