В супермаркетах Крыма запустили продажу Z-наклеек для помощи детям Донбасса

Супермаркеты Крыма запустили продажу наклеек с символикой российской военной спецоперации на территории Украины, сообщили в интеграционном комитете «Россия – Донбасс».

В Джанкойском школе разместили прибывших в Крым украинских беженцев Выручка с продажи символики будет направлена на помощь детям Донбасса.

«На кассах обслуживания крымской сети магазинов «Яблоко» можно приобрести наклейки со знаком «Z», ставшим символом проводимой нашей страной спецоперации по освобождению Донбасса и денацификации Украины», – говорится в сообщении комитета в Telegram.