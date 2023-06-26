Рецепты В тарталетку или торт: проверенный рецепт лимонного курда По Admin - 26 июня, 2023 0 27 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Многие кондитеры используют в своих десертах курды, но как их приготовить дома знает не каждый. Мы выбрали рецепт лимонного курда, который может быть как самостоятельным десертом, так и дополнением к выпечке. Летний, освежающий и очень простой десерт, каждый сможет приготовить – это лимонный курд. Мы часто встречаем его в лимонном торте, тарталетках или муссовых десертах. Читайте также Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье Не обязательно готовить целый торт, чтобы попробовать этот крем. Предлагаем приготовить его и подать в шкурках лимона. Это и красиво, и нереально вкусно. Рецепт лимонного курда Время: 6 часов Порции: 6 – 8 штук Ингредиенты: – 150 граммов сока лимона (3-4 штуки); – 100 – 150 граммов сахара; – 6 желтков или 3 яйца; – 15 граммов кукурузного крахмала; – цедра 1 лимона; – 75 г сливочного масла. Приготовление: Лимоны разрезаем пополам и ложкой вынимаем мякоть.Кладем в глубокую миску и пробиваем блендером. Процеживаем сок через сито, добавляем сахар, желтки или яйца, крахмал, цедру и перемешиваем. Ставим на средний огонь, помешивая, доводим до кипения и варим до загущения. Снимаем с огня и перетираем через сито. Добавляем масло и тщательно перемешиваем. Помешивая, охлаждаем до комнатной температуры и заполняем «формочки». Ставим в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашнюю нутелу, вкуснее магазинной по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Изысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодамиСтанет в несколько раз вкуснее: рецепт шашлыка на маринаде с уксусомКак приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистойПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретТорт для самых родных: рецепт выпечки «Слезы ангела» ко Дню матери