В театре имени Луначарского открыта выставка фотохудожника Андрея Гусаченко

В Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского прошло открытие персональной выставки фотохудожника Андрея Гусаченко. Она получила название «На Севастополь падал снег». В экспозиции представлены работы зимнего города, сделанные в разные годы.

АНДРЕЙ ГУСАЧЕНКО, севастопольский фотохудожник: «Это мой багаж с 2004 года. Такой снег ведь у нас не каждый год бывает, поэтому они по-своему уникальны, эти фотографии. И не всегда можно даже куда-то поехать, отснять, прибежать. Но очень много, кстати, этого года фотографий».

Получив специальность гидрографа, Андрей Гусач е нко приехал работать в Севастополь. Его первая персональная фотовыставка состоялась в 2003 году. Затем работы мастера неоднократно представлялись в России, на Украине, в Испании, Корее и Доминиканской республике. Четыре персональные выставки прошли в Художественном музее имени Михаила Крошицкого.

ИРИНА РОМАНЕЦ, директор Департамента культуры Правительства Севастополя: «Андрей Петрович Гусаченко – очень любимый в Севастополе мастер, художник, у которого уже много реализованных проектов. Мы знакомы со многими его работами. Они уникальны. Чем он нас постоянно удивляет, поражает, потрясает – это своим совершенно необычным взглядом».

Любимый жанр художника – фотопейзаж. Ни одна из представленных в открывшейся экспозиции работ не имеет названия. По убеждению автора, каждый зритель должен увидеть в этих снимках что-то своё, сокровенное, а фантазия сама придумает подходящее название для каждого из них.

АНДРЕЙ ГУСАЧЕНКО, севастопольский фотохудожник: «Я вырос в Казахстане. Там зима с октября до апреля. Потом – лето, там нет ни весны, ни осени. Снега было по три метра. Поэтому это – моё. Снег я очень люблю. И лыжи, и коньки. Это – моё!»