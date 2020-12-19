В Театре танца завершили фестиваль-конкурс «Севастопольский вальс»

В Севастопольском академическом театре танца имени Вадима Елизарова прошло завершение традиционного Всероссийского фестиваля-конкурса «Севастопольский вальс». Фестиваль был открыт в середине октября соревнованием среди танцевальных коллективов, приехавших в Севастополь из разных городов России. Однако его проведение пришлось прервать из-за ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. 13 декабря конкурсную программу возобновили в онлайн-формате. Танцоры-участники разных возрастных категорий из Севастополя, Крыма и Краснодара соревновались в личном зачёте, предоставив видеозаписи выступлений членам судейской комиссии. В её состав вошли судьи из Севастополя, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Кубки, медали и дипломы победителям и лауреатам фестиваля отправлены участникам по почте. В этом году Всероссийский фестиваль-конкурс «Севастопольский вальс» прошёл при поддержке Российского Дома народного творчества имени Поленова. Гран-при фестиваля удостоен спортивно-танцевальный коллектив «Виктория» из Челябинска.