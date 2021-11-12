В торговых точках Севастополя контролируют соблюдение масочного режима

В Севастополе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в торговых точках. В пятницу, 12 ноября, очередная проверка прошла в микрорайоне Казачья бухта. Специалисты Департамента внутренней политики осмотрели несколько магазинов и местную ярмарку. Чиновники следили за тем, чтобы продавцы не обслуживали клиентов без средств индивидуальной защиты.

Власти Севастополя продолжают контролировать соблюдения масочного режима в торговых центрах, городских ярмарках и магазинах. Специалисты городского правительства проводят рейды в разных районах. Несоблюдение масочного режима влечёт за собой существенные штрафы для предпринимателей и не только.

БОРИС БЕДРИК, главный специалист-эксперт Департамента внутренней политики Правительства Севастополя: «В ходе этих мероприятий контролируется соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Гражданам и должностным лицам в ходе рейдовых мероприятий разъясняются требования законодательства по проведению антиковидных мероприятий».

Рейды проводит специальная комиссия, в составе которой представители Департамента внутренней политики и сотрудники полиции. За день они могут проверить порядка 10 торговых объектов. Борис Бедрик рассказывает, что при выявлении нарушителя много времени уходит на составление протокола.

БОРИС БЕДРИК, главный специалист-эксперт Департамента внутренней политики Правительства Севастополя: «Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрены санкции за выявленные нарушения. Для граждан это предупреждение либо штраф до 30 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юридических лиц до 300 тысяч рублей».

Ежедневно специалисты проводят рейды не только по торговым точкам, но и в общественном транспорте и в местах большого скопления людей.

Дарья Юхновская, Юрий Реутин, «Севинформбюро»