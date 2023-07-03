В торт или кофе: как приготовить домашнюю карамель

Любите сладкий кофе или карамельные торты? А вы знали, что ее с легкостью можно приготовить дома – без труда.

Домашняя карамель ничем не уступает магазинной. Ее можно сделать сладкой или соленой. Такую вкуснятину добавляют в начинку к тортам, кофе или другим кофейным напиткам, поливают мороженое или просто едят ложкой.

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15 минут на приготовление и несколько часов в стабилизацию и домашняя, тягучая карамель готова. Попытайтесь и результат вас приятно удивит.

Рецепт домашней карамели

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 240 граммов сахара;

– 50 граммов холодного масла 82% жирности;

– 200 граммов горячих сливок 30 – 33% жирности.

Приготовление:

В широкую кастрюльку с толстым дном высыпаем сахар.

Включаем средний огонь и доводим сахар до полного растопления. Силиконовой лопаткой сахар словно прижимаем ко дну кастрюли, вы увидите как меняется цвет сахара. Доводим сахар до янтарного цвета.

️Уменьшаем огонь до минимума, добавляем холодное масло, хорошо перемешиваем, осторожно, будет бурлить.

Добавляем горячие сливки, постепенно, перемешиваем также осторожно, потому что бурлит.

️Даем еще минутку на огне карамели прокипеть, снимаем с огня, взбиваем блендером (это для идеальной текстуры), переливаем в удобную охлаждающую посуду, накрываем пленкой в контакт.

Охлаждаем на поверхности до комнатной температуры, затем кладем в холодильник.

️Срок хранения такой карамели больше месяца.

Если хотите соленую карамель – добавьте 3 грамма соли на этапе вливания сливок.

Приятного аппетита!

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