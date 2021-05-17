В тройном ДТП под Симферополем погиб человек

Под Симферополем произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина, передают «chttp://crimea.ria.ru», ссылаясь на пресс-службу МВД РФ по республике.

В Феодосии перевернулась иномарка, водителя зажало в салоне Согласно данным ведомства, водитель авто Peugeot 407 не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем «Газель». Затем французский автомобиль столкнулся с манипулятором Hyundai.

«В результате ДТП один человек погиб и один получил телесные повреждения, оба находились в легковом авто», — уточнили в МВД.