В Южном военном округе завершилась прививочная кампания от коронавируса

В Южном военном округе сообщили о завершении прививочной кампания от коронавируса. Такую информацию распространила пресс-служба ведомства.

«За весь период плановой вакцинации препарат против новой коронавирусной инфекции получили около 130 тысяч военнослужащих», – уточнили в округе. За время кампании на юге России действовали более 40 прививочных постов, а также было сформировано свыше 60 специальных медицинских бригад, половина из которых – мобильные. Врачи работали в воинских частях, на кораблях и в образовательных учреждениях Министерства обороны страны. Кроме того, мобильные бригады действовали в полевых условиях. Сейчас военные медики вакцинируют новобранцев-призывников, а также членов семей военных и гражданский персонал частей и учреждений Южного округа.