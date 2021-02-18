В Верхнесадовом дети играют на неогороженной площадке на высоте 6 метров

С недавнего времени в селе Верхнесадовое дети рискуют упасть с большой высоты, играя на детской площадке. Границы расположенных между домами №78 и №84 по улице Севастопольской площадок вплотную подходят к подпорной стене, за которой – обрыв. Дети во время игры могут просто не заметить небольшой ограничительный парапет и упасть на дорогу с шестиметровой высоты. О ситуации рассказали местные жители.

ЛЮДМИЛА ПАЩЕНКО, жительница дома №74 по улице Севастопольской (Верхнесадовое): «У нас здесь раньше она конечно была в аварийном состоянии. Сделали очень хорошо, мы рады этому, но до этого на старой подпорной стене у нас было ограждение, чтобы обезопасить наших детей. Потому что если посмотреть, наверху у нас находятся несколько детских площадок. У нас уже был такой случай, что у нас с подпорной стены упала женщина. Как жители говорят – здесь даже иногда падали дети».

Согласно первоначальному проекту, ограждения предусмотрены не были, но жители Верхнесадового добились их установки, однако ограда до сих пор не установлена.

ЛЮДМИЛА ПАЩЕНКО, жительница дома №74 по улице Севастопольской (Верхнесадовое): «Это уже 2 месяца длится, мы обращаемся во все инстанции. В данное время, не сейчасони привезли как говорят ограждения, но не могут поставить из-за непогоды. Почему из-за непогоды — им надо работать с землей. С какой землей, если ограждения надо установить наверху этой подпорной стены».

Напомним, в конце января в селе Орловка случилась трагедия. На заброшенном недострое на подростка упала бетонная плита, мальчик погиб, ещё двое школьников получили травмы. После инцидента губернатор Михаил Развожаев распорядился привести все опасные объекты в порядок.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Как минимум, всё должно быть огорожено и находиться под охраной. Я не говорю про наши объекты, но всё, что стоит и соответствующим образом никак не оформлено: уведомляем, нет никаких действий – сносим, приводим в порядок, обеспечиваем безопасность. Потом уже в судебном порядке разбираемся. Ни за кем бегать не будем, танцы с бубнами изображать не будем».

На «опасных» детских площадках в селе Верхнесадовое никаких ограждений нет, и до беды – один детский шаг, в прямом смысле слова.