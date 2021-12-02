В водохранилищах Крыма аккумулировалось 106 млн кубометров воды, что в три раза больше, чем в аналогичный период в 2020 году, передает пресс-служба регионального гидрометцентра.

Ждать ли жителям Феодосии новых перебоев с водоснабжением? «Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу зимы составил 105,99 миллиона кубометров, что на 6,09 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад. Притоки за месяц составили 0,72 миллиона кубометров в Белогорское водохранилище, 0,77 — в Симферопольское, 0,51 — в Счастливенское, 0,93 — в Чернореченское и 0,46 — в Партизанское», — уточняется с сообщении.

В тексте добавили, что за последний месяц в верховьях рек Кача, Бельбек, Биюк-Карасу, Малый Салгир выпала норма осадков, а в крымских горах — ниже нормы.