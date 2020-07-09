В «Водоканале» объяснили причину внепланового отключения в Севастополе

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Некоторые районы города остались без водоснабжения накануне ночью. Это было внеплановое отключение, связанное с крупной аварией на сетях «Севастопольэнерго», сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на аварийную службу «Водоканала».Как оказалось, отключение повлек критически низкий уровень воды в резервуарах. Воды не было в домах по пр. Генерала Острякова, ул. Хрусталёва, района Камышовой бухты, 5-го и 6-го микрорайонов, пр. Октябрьской революции, а также примыкающих к нему улиц.Такая ситуация, как подчеркнули в «Водоканале», сложилась после аварии на сетях «Севастопольэнерго» в этот вторник – тогда без воды оказалась почти половина горожан.На предприятии не исключают возможности, что воду придётся отключать по ночам ещё в течении нескольких дней и попросили горожан подготовиться к этому. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько быстро получится наполнить резервуары, и как этой водой будут пользоваться. На данный момент приходит воды меньше, чем уходит, уточнили в службе ГУП.На сайте госпредприятия не удалось обнаружить объявления о возможных отключениях. В пресс-службе, в свою очередь, сообщили, что в ближайшее время ситуация с водоснабжением снова будет стабильна.«Режим работы водопроводных очистных сооружений максимально загружен для заполнения резервуаров чистой воды», — отметили там.