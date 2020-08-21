В выходные в Севастополе ожидается дождь

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С севера к Севастополю медленно приближается дождевой фронт, но сильного ливня ждать не стоит, пишет новостной портал ForPost.

Ожидается, что в субботу, 22 августа, будет облачно, которые постепенно сменятся тучами. В этот день дождь может пройти во многих районах полуострова, в Севастополь он должен дойти к вечеру. Температура воздуха, по прогнозам, будет комфортной – +27 градусов. Ветер будет свежим.

В воскресенье, 23 августа, после кратковременного дождя настанет прохлада. Около полудня столбик термометра опустится до +25 градусов. Кроме того, будет облачно, а ветер усилится.