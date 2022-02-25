В Заксобрании предложили проверить финансовую деятельность Севастопольского винзавода

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Депутат Законодательного собрания города Антон Пархоменко предложил Контрольно-счётной палате проверить деятельность Севастопольского винзавода, который на данный момент находится в тяжёлом финансовом положении. 24 февраля он предложил коллегам по парламенту поддержать эту инициативу подписями, которые необходимы, чтобы инициировать ревизию.

АНТОН ПАРХОМЕНКО, депутат Законодательного собрания Севастополя: «В связи с тем, что ГУПС «АО СВЗ» в последнее время испытывает серьёзные финансовые затруднения, вызывающих необходимость регулярных бюджетных субсидий – последняя в размере 30 миллионов рублей в декабре 2021 года, считаем необходимым Контрольно-счётной палаты Севастополя внепланового контрольного мероприятия – ревизии, которое бы позволило осуществить комплексную документальную и фактическую проверку законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверность и правильность их отражение в бухгалтерской отчётности, а также оценить эффективность предоставления этому предприятию налоговых преимуществ и субсидий за счёт средств бюджета Севастополя».

Всего для начала проверки нужно собрать подписи 8 депутатов. По убеждению Антона Пархоменко, главное государственное винодельческое предприятие Севастополя должно вести прибыльную деятельность для пополнения местного бюджета. Парламентарий считает, что результаты проверки могут быть интересны не только его коллегам, но и представителям исполнительной власти.