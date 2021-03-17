В здравоохранении Севастополя поменялось руководство

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Первым заместителем директора Департамента здравоохранения Севастополя стала Анна Солдатова. В ее биографии сказано, что из Красноярска уехала еще в 2015 году, затем работала главврачом в райбольнице Краснодарского края, потом — на руководящих должностях в системе здравоохранения Москвы.

Экс-министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов был назначен руководителем Севздрава в ноябре 2020 года. Вслед за ним, кроме первого заместителя, в департаменте появилось еще двое руководителей из Красноярска.

За экономику и планирование в Севздраве теперь отвечает Евгения Сафонова — ее назначили в январе этого года. В Минздраве Красноярска она работала заместителем начальника отдела экономического анализа.

Должность замдиректора получил и Юрий Дранишников. Ранее он работал специалистом в краевом минздраве и заместителем главврача в райбольнице.

Пока в Севздраве идет процесс перераспределения должностей, вот уже второй месяц севастопольские медики в соцсетях жалуются губернатору на задержку зарплаты.

В прошлом месяце им хотя бы сразу отвечали, когда поступят деньги, сейчас эти жалобы пока остаются без ответа.

Не секрет, что многие бюджетники с доходом около 20 тысяч рублей живут от зарплаты до зарплаты.

Как сообщили нам в Севздраве, деньги должны выплатить до конца недели, со стороны департамента необходимые операции были проведены в срок.

ОБНОВЛЕНО: как нам сообщили после публикации статьи, уже началось перечисление денег на карты сотрудников городских больниц.

Количество жалоб горожан на организацию работы медиков тоже не уменьшается.

Проблемы все те же — отсутствие удобной системы записи и свободных талонов (несмотря на множество вариантов), невозможность оперативно сдать элементарные анализы, доступность льготных лекарств, квесты при плановой госпитализации.

Таким образом, изменения в системе здравоохранения пока заметны только в руководящем составе Севздрава. Напомним, еще при экс-губернаторе Овсянникове в Правительстве Севастополя была введена компенсация за аренду жилья приезжим руководителям разного уровня. Об отмене этой материальной помощи для высокодоходных чиновников с тех пор информации не было.

Лариса Петренко