В зоне поражения авиабомбы было более 50 домов – МЧС

Севастопольские пиротехники МЧС провели масштабную операцию по обезвреживанию авиабомбы, найденной в толще скалы в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиабомбу времён Великой Отечественной войны производства Германии SD-50 на территории своего участка обнаружил один из жителей Перекомского переулка. Боеприпас весом в 50 килограммов не менее 75-ти лет находился в толще скального массива. Радиус разлета осколков при подрыве – 600 метров, радиус разрушающего действия ударной волны – 200 метров, радиус сейсмически опасной зоны – 60 метров.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определила безопасный сектор. Опасную зону оцепили, жителей эвакуировали. Также были перекрыты автодороги, отключено электричество и выставлены посты безопасности.

«Было эвакуировано более 600 человек из числа жителей, в том числе 97 детей. Привлекалось более 100 человек личного состава от РСЧС города и 21 единица техники», – пояснил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю Сергей Куртуков.

Пиротехники Специализированного отряда в кратчайший срок обеспечили доступ к предмету, извлекли его из скальной породы и доставили к средству транспортировки.

«В зону поражения попадали более 50-ти домов, а именно: 50 домов частного жилого сектора, а также три многоквартирных жилых дома. Сложность операции заключалась в том, что данный взрывоопасной предмет находился в скальном массиве на высоте 4-х метров и практически нависал над жилым домом. Специализированным отрядом было разработано техническое решение, которое заключалось в извлечении с высоты данного взрывоопасного предмета, определении типа взрывателя. В связи с проведённой идентификацией взрывоопасный предмет был идентифицирован как позволяющий транспортировку. Силами Специализированного отряда боеприпас был вывезен к месту временного хранения для последующего уничтожения. Всего в операции от МЧС России было задействовано 19 человек личного состава, 6 единиц техники. Все силы справились, я считаю, на отлично», – отметил начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю Николай Тисельский.