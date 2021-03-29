В зооуголке Симферополя лошадь откусила палец пятилетней девочке

В зооуголке Детского парка Симферополя лошадь укусила пятилетнюю девочку. Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба крымского Следкома.

СК возбудил дело по факту мошенничества с квартирой ветерана в Севастополе «Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего ребенку были причинены травмы», — уточнили в сообщении.

Инцидент произошел 28 марта. Девочка с мамой проследовали к вольеру с домашними лошадьми. Девочка начала кормить животное из рук.