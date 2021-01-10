В зубровом заповеднике на Алтае начался туристический сезон

Зимний период для зубрового заповедника на Алтае особенно важное время. С ноября и до весны сюда приезжает много туристов, чтобы посмотреть на редких животных. В эти месяцы зубры часто появляются в местах прикорма, где посетители питомника могут разглядеть их поближе. Летом зубры в подкормке не нуждаются, потому что питаются естественной растительностью. Помимо зубров в питомнике можно увидеть и других животных.

ЕГОР ЛЕПИХОВ, специалист алтайского экспериментального хозяйства СО РАН: «На территории помимо зубров у нас также ещё есть серая украинская порода, тоже считается исчезающим видом крупнорогатого скота. Кроме этого есть галловейская порода. Общее поголовье зубров- 30 голов. Из них 10 голов – это коровы, 5 быков производителей. Остальные – это молодняк различных половозрастных групп».

Общая площадь, где зимой пасутся животные, порядка 470 гектаров. Чергинский питомник был создан в 1982 году по инициативе академика Дмитрия Беляева для сохранения популяции зубров, которых в прошлое столетие насчитывалось около полусотни. Тогда из Подмосковья в алтайский питомник завезли несколько животных. На сегодняшний день их численность с каждым годом возрастает.