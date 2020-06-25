Вадим Волченко обязал подготовить все пляжи Крыма к 1 июля

Пользователи территорий должны завершить подготовку и получить документы на работу

Фото: Крым.News

К 1 июля все пляжи Крыма должны быть готовы к курортному сезону. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

– К этому времени подготовка объектов должна быть завершена, пользователи, благоустроенных по правилам территорий, получат соответствующие документы на работу, – отметил Волченко.

К началу курортного сезона необходимо обследовать дно пляжей, а также наладить работу спасателей.

– Подготовленные пляжи, которые получили документы, могут принимать отдыхающих раньше, – уточнил министр.

С его слов, самое главное – завершить подготовку наиболее популярных объектов ЮБК и Евпатории, ведь большее количество туристов едут туда.