Рецепты Вафельный рулет из желе – простой десерт на Зеленые праздники По Admin - 3 июня, 2023 0 36 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Уже в это воскресенье, 4 июня, христиане будут праздновать Зеленые праздники или Троицу. Чтобы дополнить застолье сладким десертом, мы приготовили рецепт вафельного рулета из желе. Рулет из желе – это не просто сладкий и яркий десерт, но вкусное украшение праздничного стола. Его обожают буквально все, от взрослых до малышей. Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Выбирайте для сладостей цветные желе и творите свой десерт в удовольствие гостям и родным. Рецепт вафельного рулета с желе. Время: 2 часа Порции: 6 Ингредиенты для шоколадного слоя: – желе; – вафли; – 1 упаковка шоколадного печенья; – 2 столовые ложки какао; – 350 граммов воды; – 150 граммов сахара. Приготовление: Сначала заливаем желе в прямоугольную форму и даем застыть. Печенье измельчаем и добавляем какао и перемешиваем все. Смешиваем воду с сахаром и доводим до кипения. Заливаем воду в печенье и быстро все перемешиваем. Еще тёплую массу наносим на вафли. Ингредиенты для белого слоя: – 70 граммов кокосовой стружки; – 150 граммов молока (горячего); – 200 граммов масла сливочного (мягкого); – 100 граммов сахара. Приготовление: Стружку заливаем молоком и оставляем на 15 минут. Масло взбиваем с сахаром и затем добавляем массу из молока и кокосовой стружки. Выкладываем белый слой на шоколадный. Далее выкладываем желе и закручиваем рулет. Заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике постоять и остыть. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить рецепт клубничного тирамиса, прекрасно дополнившего праздничный стол. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Всего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощами