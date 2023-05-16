Разнообразить вкус любимого с детства десерта достаточно просто, главное — включить фантазию. Показываем, как всего один ингредиент способен вдохнуть новую жизнь в привычное лакомство. Узнайте, как вкусно приготовить вафельный торт с бананом.

Купив два небольших фрукта, вы сможете сделать самый нежный крем для домашнего десерта. Соедините его со взбитым сливочным маслом и вареной сгущенкой. Идеальная начинка для коржей готова!

Как красиво украсить вафельный торт с бананом

В качестве декора для вафельного торта можно использовать безе. Возьмите 2 яичных белка и взбейте их с 1 щеп. соли, используя миксер. Аккуратно всыпьте к этой смеси 120 г сахара, продолжая взбивать до устойчивых пиков. Переложите белковую массу в кондитерский мешок. Высадите с его помощью безе на противень, застеленный пергаментом. Отправьте в разогретую до 100 градусов духовку на 25 минут. Затем убавьте температуру до 60 градусов. Выпекайте безе еще в течение 45 минут.

Ингредиенты

Вафельные коржи7 шт. Банан2 шт. Сгущенное молоко вареное400 г Сливочное масло100 г

Приготовление

Очистите бананы от кожуры. Нарежьте их шайбочками. Измельчите фрукты до состояния пюре при помощи блендера. В отдельной емкости взбейте размягченное сливочное масло добела. Постепенно добавьте в него вареное сгущенное молоко, активно взбивая всё до однородной пышной массы.Отправьте к смеси из сгущенки банановое пюре. Хорошенько взбейте всё снова. Выложите на блюдо корж. Смажьте его банановым кремом. Чередуйте слои, пока не закончатся все ингредиенты.Верх и бока торта щедро смажьте кремом. Отправьте в холодильник на 2–3 часа. Готово!

Вафельный торт со столь нежным кремом можно украсить безе или ломтиками фрукта. Если вы остановились на втором варианте, возьмите один банан. Нарежьте его шайбочками и красиво выложите на верх изделия. К слову, вы можете посыпать десерт ореховой крошкой. Подсушите арахис на сковороде без добавления масла. Измельчите его в крошку. Затем посыпьте ею верх готового торта. Приятного аппетита!