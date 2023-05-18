Вафельный торт с творожным кремом: духовка вообще не нужна

Чтобы приготовить вкусный и нежный торт, необязательно замешивать тесто и держать на кухне духовку.
Десерт будет готов за три с половиной часа, из которых ваше непосредственное участие займет всего 15 минут.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1-1,5 десятка вафельных коржей;
- 0,35 килограмма творога;
- 2 столовые ложки молока;
- 0,15 килограмма + 1 столовая ложка сливочного масла;
- 0,07 килограмма темного шоколада;
- 0,12 килограмма сгущенного молока;
- любая кондитерская посыпка.
Творожный ком измельчите, протерев его с помощью сита.
Чуть растопите сливочное масло (чтобы оно стало мягче) и взбейте его миксером.
Постепенно вливайте сгущенное молоко, не выключая прибор.
Соедините полученную маслу с творогом и нанесите ее на коржи, собрав торт.
Поместите десерт в холодильник на 2,5-3 часа.
Измельчите вручную или ножом шоколад, добавьте к нему молоко и 1 столовую ложку сливочного масла.
Затем перемешайте все и растопите. Для этого можно использовать водяную баню или микроволновую печь.
Достаньте торт из холодильника и покройте его жидким шоколадом.
Наверх нанесите выбранную кондитерскую посыпку и снова поставьте блюдо в холодильник.
Через 20 минут можно подавать десерт к столу.