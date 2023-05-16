Рецепты Вафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозы По Admin - 16 мая, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если вы счастливый обладатель вафельницы, этот рецепт пригодится. Рыхлые, сладкие вафли по рецепту без животного молока подойдут тем у кого непереносимость лактозы, или вы просто не употребляете молоко. Вафли – вкусное и доступное блюдо, которое с легкостью можно приготовить дома. Важно только иметь специальную вафельницу, ведь на обычной сковородке они не получатся такими фигурными. Читайте также Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык Их можно подавать с любимыми добавками: вареньем, мармеладом, шоколадной или арахисовой пастой, или просто с фруктами и сахарной пудрой. Рецепт вафель на растительном молоке Время: 40 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 120 граммов муки; – 1 яйцо; – 100 граммов растительного молока; – 50 граммов греческого йогурта или сметаны; – 50 граммов сахара; – 8 граммов ванильного сахара; – 0,5 чайной ложки разрыхлителя. Приготовление: В миске взбиваем яйцо с сахаром и ванильным сахаром до появления пузырей и полного растворения сахара. Не перестаем взбивать и добавляем одну полную столовую ложку йогурта или сметаны без лактозы. Вливаем теплое молоко. Смешиваем до однородности. В смесь в два этапа добавляем муку с разрыхлителем. Учтите, что мучения у вас может пойти больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию теста. Готовое тесто жидкое очень похоже на тесто для блинов. Тесто готово для жарки в вафельнице. Каждую вафельку нужно прокаливать около 5 минут. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеКак приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыТакую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньиЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентов