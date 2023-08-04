Вафли с сырной начинкой на сковороде

Чтобы подать к столу аппетитный завтрак, не нужно всё утро стоять у плиты. Вафли с сырной начинкой — отменный вариант для сытного перекуса, что не только взрослым членам семьи понравится, но еще и придется по душе самым маленьким.

В качестве наполнения для такого блюда вы можете использовать те продукты, которые есть в вашем холодильнике. Вместо феты можно брать брынзу или творог. Также стоит взять и сливочный сыр. Тогда яйцо и сметану добавлять в начинку не придется. Соедините 200 г сливочного и 120 г плавленого сыра. Разомните их вилкой, добавьте зелень и соль — удачная начинка готова!

Как приготовить вафли с сырной начинкой

Изюминка этого блюда — изумительный кляр. Благодаря ему вафли не крошатся и не ломаются. Они получаются очень мягкими и вкусными. Приятная текстура вафель и нежная начинка гарантируют успех такого завтрака.

Ингредиенты

Вафельный корж4 шт. Сыр фета250 г Плавленый сыр90 г Яйцо3 шт. Зеленый лук по вкусу Крахмал2 ст. л. Сметана2 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Разминаем фету вилкой. Натираем на мелкой терке плавленый сыр. Добавляем его к фете. Вбиваем яйцо. Добавляем сметану. Тщательно всё перемешиваем. Промываем зеленый лук под проточной водой. Обсушиваем его. Нарезаем мелко лук. Добавляем его к сырной массе. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Готовим кляр. В глубокой емкости взбиваем 2 яйца с солью. Добавляем картофельный крахмал. Перемешиваем всё до однородной жидкой смеси.Выкладываем на вафельный лист сырную начинку. Равномерно распределяем ее по всей поверхности. Сверху помещаем второй лист плотно его прижимаем. Полученную заготовку разрезаем на кусочки одинакового размера. Проделываем эти же действия и со второй половиной ингредиентов.Каждую вафлю обмакиваем в кляр. Обжариваем их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом на слабом огне до румяности с двух сторон. Готово!

Подавать такие вафли можно с пикантным домашним соусом из томатов или даже с простым кетчупом. Как же это вкусно! Расскажите в комментариях, какую начинку вы бы использовали для приготовления таких ароматных вафель к завтраку.