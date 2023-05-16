Вафли со сгущенкой: как в детстве. Рецепт, проверенный годами

О точном происхождении рецепта вафель узнать довольно сложно. Сладкие коржи стали готовить в Древней Греции. Также это блюдо было распространено у немцев.

Древние вафли сильно отличались от того, что мы имеем сейчас. Во многом вафли изменились благодаря изобретению вафельницы. Это незамысловатое приспособление в XIX веке помогло кондитерам в экспериментах с различными видами десертов.

Вероятно, таким образом родился рецепт вафельных трубочек со сгущенным молоком. Вариантов начинки, на самом деле, много. Однако, именно сгущенное молоко является самым популярным.

Стоит приготовить самостоятельно вафельные трубочки со сгущенным молоком.

Ингредиенты для вафельных трубочек со сгущенным молоком:

яйца — 4 шт.;

разрыхлитель — ⅓ ч. л.;

сахар — 200 г;

соль — щепотка;

сливочное масло — 200 г;

мука — 200 г;

сгущенное молоко — 300 г;

ванильный сахар — 2 ч. л.

Приготовление вафельных трубочек со сгущенным молоком:

Заранее нужно растопить сливочное масло и слегка остудить. В это время при помощи миксера соединяем яйца с классическим и ванильным сахарами.

В яичную массу высыпаем соль, выливаем сливочное масло и перемешиваем. Разрыхлитель соединяем с мукой, просеиваем в яичную смесь, замешиваем слегка густое тесто.

Разогреваем электровафельницу, смазываем растительным маслом поверхность. Выкладываем по столовой ложке теста и выпекаем вафли 30-40 секунд каждую.

Сразу после выпекания нужно скрутить вафли в трубочки.

Можно делать это руками, палочек для суши или при помощи тубуса, завернутого в фольгу.

Сгущенное молоко перемешиваем и перекладываем в кондитерский мешок. Нужно заполнить каждую трубочку с обоих концов данной начинкой.

Эти трубочки получаются хрустящими и нежными. Хороший вариант приготовления быстрого десерта к чаю.