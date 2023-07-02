Вафли в мультипекаре

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Вафли в мультипекаре — это блюдо, которое может быть как сладким, так и соленым. Выпечка подходит для завтраков, десертов, перекусов и полноценных приемов пищи. В подборке собраны максимально простые рецепты, приготовление которых под силу даже начинающим кулинарам.

Вафли в мультипекаре Редмонд

Вафли в мультипекаре Редмонд приготовит даже подросток. Для замеса теста потребуются доступные и недорогостоящие продукты. Выпечка выходит нежной и максимально аппетитной. Воздушные вафли подают с любыми наполнителями и топпингами. Идеально подходит сгущенное молоко и различные сиропы.

Вафли в мультипекаре

Ингредиенты –+3 порц.

  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сода пищевая 1 ч.л.
  • Сметана 1 ст.л.
  • Сахар-песок 100 гр.
  • Масло сливочное 100 гр
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.
  • Мука 150 гр.

Шаги 25 мин.

  1. Вафли в мультипекаре

    Вафли в мультипекаре готовятся быстро и просто. Берем агрегат и вставляем панели для вафель. Включаем в сеть.

  2. Вафли в мультипекаре

    Нажав на клавишу, включаем прибор. Сначала загорится красная лампочка. Когда мультипекарь разогреется, лампочка станет зеленой. Агрегат греется не более пяти минут.

  3. Вафли в мультипекаре

    В чашу разбиваем яйца.

  4. Вафли в мультипекаре

    Вводим сахарный песок и сметану. Объединяем.

  5. Вафли в мультипекаре

    Распускаем масло импульсами в микроволновке. Слегка остудив, выливаем к яичной субстанции. Размешиваем.

  6. Вафли в мультипекаре

    Погасив соду уксусом, выливаем к жидким компонентам.

  7. Вафли в мультипекаре

    Просеиваем муку и вымешиваем до гладкой консистенции. Тесто выйдет достаточно густым.

  8. Вафли в мультипекаре

    В раскаленный агрегат кладем ложкой тесто.

  9. Вафли в мультипекаре

    Закрыв прибор, выпекаем до золотистого цвета. Процесс занимает 5-7 минут. Готовим так всю выпечку, пока не закончится тесто. Приготовленные вафли складываем стопочкой. Приятного аппетита!

Венские вафли в мультипекаре

Венские вафли в мультиварке представляют собой изумительный десерт. Выпечка подойдет как для семейного завтрака, так и дружеского чаепития. Вафли по этому рецепту получаются хрустящими в отличие от предыдущего рецепта. Приготовление десерта не отнимет много энергии и не принесет неудобств.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Ванилин – по вкусу.
  • Мука – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем на столешнице ингредиенты для вкуснейшей выпечки. Сразу включаем мультипекарь для разогрева.

Вафли в мультипекаре

Шаг 2. Распустив сливочное масло на водяной бане или в микроволновке, соединяем с сахаром. Количество регулируем самостоятельно. Лучше вафли делать в меру сладкими или нейтральными. А сладость придать можно любыми добавками.

Вафли в мультипекаре

Шаг 3. Разбиваем яйца.

Вафли в мультипекаре

Шаг 4. Взбалтываем миксером на минимальной скорости.

Вафли в мультипекаре

Шаг 5. Перемешав просеянную муку с содой и ванилином, постепенно вводим к жидким ингредиентам.

Вафли в мультипекаре

Шаг 6. Вымешиваем электроприбором до однородности.

Вафли в мультипекаре

Шаг 7. Когда лампочка на агрегате потухнет, наливаем по ложке теста.

Вафли в мультипекаре

Шаг 8. Закрываем прибор и печем вафли в среднем 5-6 минут. Приготовленные вафли поддеваем лопаткой и снимаем с поверхности.

Вафли в мультипекаре

Шаг 9. Выпекаем таким образом все вафли.

Вафли в мультипекаре

Шаг 10. Дополняем сиропом или медом. Приятного аппетита!

Вафли в мультипекаре

Творожные вафли в мультипекаре

Творожные вафли в мультипекаре получаются мягкими и нежными. Весь процесс занимает минимум времени. Творог можно использовать различной жирности, если калорийность выпечки для вас непринципиальна. Рецепт подходит для тех, кто следит за своим питанием. Цельнозерновую муку можно заменить обычной, а сахарозаменитель – сахаром.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Творог 5% – 200 гр.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Молоко 1,5% – 100 мл.
  • Сахарозаменитель – по вкусу.
  • Мука цельнозерновая – 130 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Муку можно взять любую, подойдет рисовая, а также кукурузная. Иногда смешивают несколько видов муки. Творог также берем разной жирности. Если калорийность выпечки непринципиальна, используем пожирнее. Берем подходящую емкость и засыпаем все сухие ингредиенты. Тщательно перемешиваем.

Вафли в мультипекаре

Шаг 2. К сухим ингредиентам наливаем молоко, жирность определяем самостоятельно, разбиваем яйца и выгружаем творог.

Вафли в мультипекаре

Шаг 3. Хорошо объединяем все компоненты до гладкой консистенции.

Вафли в мультипекаре

Шок 4. В сеть включаем мультипекарь, нажимаем клавишу, ждем, пока агрегат прогреется.

Вафли в мультипекаре

Шаг 5. Поверхность смазываем маслом по желанию.

Вафли в мультипекаре

Шаг 6. Кладем на горячую поверхность половину ложки теста. Закрываем агрегат.

Вафли в мультипекаре

Шаг 7. Выпекаем вафли в течение 5 минут. Открываем крышку и достаем выпечку при помощи лопатки.

Вафли в мультипекаре

Шаг 8. Таким образом выпекаем все вафли. Для того, чтобы испечь вафли по указанным пропорциям, понадобится около получаса.

Вафли в мультипекаре

Шаг 9. Вафли подаем порционно, дополнив медом, сгущенкой, шоколадной пастой или вареньем. Приятного аппетита!

Вафли в мультипекаре

ПП кабачковые вафли в мультипекаре

ПП кабачковые вафли в мультипекаре идеальны для правильного низкокалорийного завтрака или перекуса. Кабачковую выпечку подают со сметаной или соусом, приготовленным на основе натурального йогурта. Смешав кисломолочный продукт с чесноком и зеленью и дополнив вафли, вы получите незабываемое удовольствие, да еще и без лишних калорий.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Кабачки – 450 гр.
  • Йогурт – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Мука – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытый кабачок трем на крупной терке. Отжимаем его руками от излишков жидкости.

Вафли в мультипекаре

Шаг 2. В чашу выкладываем кабачковую стружку, добавляем йогурт и яйцо. Приправляем солью и перцем. Вымешиваем до однородного состояния.

Вафли в мультипекаре

Шаг 3. Подсыпаем муку постепенно, замешиваем гладкое тесто.

Вафли в мультипекаре

Шаг 4. Включаем мультипекарь в сеть, устанавливаем панели для вафель. Нажимаем кнопку включения и ждем, когда прибор нагреется. Ложкой раскладываем кабачковое тесто и закрываем агрегат.

Вафли в мультипекаре

Шаг 5. Печем кабачковые вафли приблизительно 10 минут. Открыв крышку агрегата, поддеваем кабачковые вафли лопаткой и достаем. Перекладываем на блюдо.

Вафли в мультипекаре

Шаг 6. Таким образом выпекаем все вафли. Подаем изделия со сметаной или любимым соусом. Хорошо сочетается соус, приготовленный с чесноком и зеленью. Приятного аппетита!

Вафли в мультипекаре

Сырные вафли в мультипекаре

Сырные вафли в мультипекаре – сытный и вкусный перекус, приготовление которого займет не более 20 минут. Сыр можно использовать разный, я добавляю твердые или полутвердые сорта. Они хорошо плавятся. Сырные вафли идеально сочетаются с зеленью и овощами.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сода – щепотка.
  • Кефир – 150 мл.
  • Сыр – 80 гр.
  • Мука – 110 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Берем объемную чашу и вливаем в нее 2 яйца. Немного солим.

Вафли в мультипекаре

Шаг 2. Наливаем 150 миллилитров кефира. Жирность кисломолочного продукта непринципиальна.

Вафли в мультипекаре

Шаг 3. Взбалтываем до однородности при помощи венчика.

Вафли в мультипекаре

Шик 4. Засыпаем просеянную муку, перемешанную с содой. Объединяем компоненты до гладкой текстуры.

Вафли в мультипекаре

Шаг 5. Крупно натираем сыр. Выбираем сорта, которые хорошо плавятся. Идеально подходит моцарелла.

Вафли в мультипекаре

Шаг 6. Высыпаем в однородное тесто и хорошенько вымешиваем.

Вафли в мультипекаре

Шаг 7. Мультипекарь включаем в сеть. Нажимаем клавишу и нагреваем прибор. При необходимости промасливаем поверхность при помощи силиконовой кисточки.

Вафли в мультипекаре

Шаг 8. Осторожно выкладываем тесто в центр каждой половинки. Закрываем крышку и выпекаем вафли около 7 минут.

Вафли в мультипекаре

Шаг 9. Выпечку подаем в теплом состоянии на завтрак или перекус. Приятного аппетита!

Вафли в мультипекаре

Банановые вафли в мультипекаре

Банановые вафли в мультипекаре готовятся быстро и без особых хлопот. Отличный вариант для семейного завтрака оценят все домочадцы. Особенно счастливы будут маленькие детки. Вафли подают просто так, дополняют ягодами и фруктами или поливают любимыми сиропами.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Бананы – 2 шт.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 110 гр.
  • Мука – 160 гр.
  • Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Вафли в мультипекаре

Шаг 2. Сливочное масло распускаем на водяной бане или импульсами растапливаем в микроволновой печи.

Вафли в мультипекаре

Шаг 3. В чашу разбиваем яйца и засыпаем сахарный песок. Количество сладости регулируем по своему вкусу.

Вафли в мультипекаре

Шаг 4. Вооружившись миксером, взбалтываем до образования однородной смеси.

Вафли в мультипекаре

Шаг 5. Очищаем бананы от кожуры и ломаем кусочками. Отправляем в чашу измельчителя или пробиваем погружным прибором.

Вафли в мультипекаре

Шаг 6. После чего получившееся пюре перекладываем к яичной смеси и выливаем растопленное сливочное масло.

Вафли в мультипекаре

Шаг 7. Объединим компоненты на небольшой скорости электроприбора. Далее понемногу подсыпаем смесь из просеянной муки, разрыхлителя и соли. Перемешиваем миксером до гладкой текстуры.

Вафли в мультипекаре

Шаг 8. Включаем мультипекарь, даем нагреться, слегка смазываем маслом поверхность. В центр наливаем 2-3 ложки теста.

Вафли в мультипекаре

Шаг 9. Готовим при закрытой крышке 5 минут. После чего проверяем на готовность.

Вафли в мультипекаре

Шаг 10. Испеченные вафли складываем друг на друга.

Вафли в мультипекаре

Шаг 11. Дополняем любимыми добавками. Можно использовать свежие ягоды и фрукты. Вафли хороши как в теплом, так и остывшем состоянии. Приятного аппетита!

Вафли в мультипекаре

Вафли на кефире в мультипекаре

Вафли на кефире в мультипекаре получаются нежными. По текстуре напоминают бисквит. Воздушная выпечка сочетается с вареньем, свежими ягодами или фруктами. Реализовать рецепт без усилий получится у любого. Для приготовления потребуются бюджетные составляющие.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Сода/разрыхлитель – 0,5 ч.л./1 ч.л.
  • Кефир – 200 мл.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Мука цельнозерновая/пшеничная – 100 гр.
  • Масло сливочное – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В объемную миску разбиваем яйцо и засыпаем сахарный песок. Количество сахара определяем самостоятельно в зависимости от желаемого результата. В крайнем случае добавляем при подаче сироп, мед или другие топпинги.

Вафли в мультипекаре

Шаг 2. Взбалтываем компоненты венчиком до состояния эмульсии.

Вафли в мультипекаре

Шаг 3. Наливаем кефир. Жирность кисломолочного продукта определяем самостоятельно. Если важна калорийность готового продукта, берем продукт низкой жирности. Перемешиваем до однородности.

Вафли в мультипекаре

Шаг 4. Поочередно всыпаем крахмал, муку и соду. Вместо соды можно использовать разрыхлитель теста. Объединяем составляющие до гладкости. Цельнозерновую муку по желанию заменяем обычной. Подсыпаем постепенно, чтобы не забить тесто.

Вафли в мультипекаре

Шаг 5. Сливочное масло растапливаем на водяной бане или в микроволновой печи. Вводим в приготовленное тесто. Вместо сливочного масла можно использовать подсолнечное.

Вафли в мультипекаре

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем. Проверяем, чтобы в тесте не было комочков.

Вафли в мультипекаре

Шаг 7. Включив мультипекарь в сеть, нажимаем клавишу и даем нагреться электроприбору. Выкладываем в центр каждой ячейки 2 столовые ложки густого теста. Закрываем верхнюю часть. Готовим до оповещения агрегата.

Вафли в мультипекаре

Шаг 8. Золотистые вафли дополняем сахарной пудрой и свежими ягодами. Или подаем другие добавки. Приятного аппетита!

Вафли в мультипекаре

Картофельные вафли в мультипекаре Редмонд

Картофельные вафли в мультипекаре Редмонд придутся по душе ценителям драников и других картофельных блюд. Ароматное угощение доставит массу незабываемых эмоций. Картофельные вафли можно приготовить из свежего картофеля. Этот вариант мне нравится больше.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Сметана – 200 гр.
  • Картофель сваренный – 500 гр.
  • Мука – 250-280 гр.
  • Бекон сырокопченый – 100 гр.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Растительное масло – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Заранее отвариваем картофель. Это может быть картошка в мундире или очищенная. Если картошка сварена заранее и охлаждена, снимаем кожицу и мелко натираем на терке или прокручиваем через мясорубку.

Вафли в мультипекаре

Шаг 2. Разбиваем яйца в миску и взбалтываем, немного подсолив.

Вафли в мультипекаре

Шаг 3. Сваренный картофель измельчаем в пюре. Для этого используем толкушку или применяем свой метод. Высыпаем крахмал и выливаем разболтанные яйца. Добавляем сметану и пищевую соду.

Вафли в мультипекаре

Шаг 4. Тщательно вымешиваем до однородного состояния. Постепенно подсыпаем муку и доводим до однородности.

Вафли в мультипекаре

Шаг 5. Масса будет довольно вязкая. Бекон мелко нарезаем и вводим в приготовленное тесто. Не торопясь, вмешиваем, чтобы кусочки распределились равномерно.

Вафли в мультипекаре

Шаг 6. Устанавливаем панели для вафель в мультипекарь и включаем прибор в сеть. Хорошо смазав растительным маслом поверхность, выкладываем 2 столовые ложки картофельного теста в каждый отсек.

Вафли в мультипекаре

Шаг 7. Закрыв крышку, печем картофельные изделия 5 минут. Спустя время проверяем, готовы ли вафли.

Вафли в мультипекаре

Шаг 8. Придерживая лопаткой, перекладываем на блюдо.

Вафли в мультипекаре

Шаг 9. Таким образом жарим все вафли. Подаем просто так или дополняем сметанным соусом. Приятного аппетита!

Вафли в мультипекаре

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