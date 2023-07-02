Вафли в мультипекаре — это блюдо, которое может быть как сладким, так и соленым. Выпечка подходит для завтраков, десертов, перекусов и полноценных приемов пищи. В подборке собраны максимально простые рецепты, приготовление которых под силу даже начинающим кулинарам.

Вафли в мультипекаре Редмонд

Вафли в мультипекаре Редмонд приготовит даже подросток. Для замеса теста потребуются доступные и недорогостоящие продукты. Выпечка выходит нежной и максимально аппетитной. Воздушные вафли подают с любыми наполнителями и топпингами. Идеально подходит сгущенное молоко и различные сиропы.

Ингредиенты –+3 порц.

Яйцо куриное 2 шт.

Сода пищевая 1 ч.л.

Сметана 1 ст.л.

Сахар-песок 100 гр.

Масло сливочное 100 гр

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Мука 150 гр.

Шаги 25 мин.

Вафли в мультипекаре готовятся быстро и просто. Берем агрегат и вставляем панели для вафель. Включаем в сеть. Нажав на клавишу, включаем прибор. Сначала загорится красная лампочка. Когда мультипекарь разогреется, лампочка станет зеленой. Агрегат греется не более пяти минут. В чашу разбиваем яйца. Вводим сахарный песок и сметану. Объединяем. Распускаем масло импульсами в микроволновке. Слегка остудив, выливаем к яичной субстанции. Размешиваем. Погасив соду уксусом, выливаем к жидким компонентам. Просеиваем муку и вымешиваем до гладкой консистенции. Тесто выйдет достаточно густым. В раскаленный агрегат кладем ложкой тесто. Закрыв прибор, выпекаем до золотистого цвета. Процесс занимает 5-7 минут. Готовим так всю выпечку, пока не закончится тесто. Приготовленные вафли складываем стопочкой. Приятного аппетита!

Венские вафли в мультипекаре

Венские вафли в мультиварке представляют собой изумительный десерт. Выпечка подойдет как для семейного завтрака, так и дружеского чаепития. Вафли по этому рецепту получаются хрустящими в отличие от предыдущего рецепта. Приготовление десерта не отнимет много энергии и не принесет неудобств.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Ванилин – по вкусу.

Мука – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем на столешнице ингредиенты для вкуснейшей выпечки. Сразу включаем мультипекарь для разогрева.

Шаг 2. Распустив сливочное масло на водяной бане или в микроволновке, соединяем с сахаром. Количество регулируем самостоятельно. Лучше вафли делать в меру сладкими или нейтральными. А сладость придать можно любыми добавками.

Шаг 3. Разбиваем яйца.

Шаг 4. Взбалтываем миксером на минимальной скорости.

Шаг 5. Перемешав просеянную муку с содой и ванилином, постепенно вводим к жидким ингредиентам.

Шаг 6. Вымешиваем электроприбором до однородности.

Шаг 7. Когда лампочка на агрегате потухнет, наливаем по ложке теста.

Шаг 8. Закрываем прибор и печем вафли в среднем 5-6 минут. Приготовленные вафли поддеваем лопаткой и снимаем с поверхности.

Шаг 9. Выпекаем таким образом все вафли.

Шаг 10. Дополняем сиропом или медом. Приятного аппетита!

Творожные вафли в мультипекаре

Творожные вафли в мультипекаре получаются мягкими и нежными. Весь процесс занимает минимум времени. Творог можно использовать различной жирности, если калорийность выпечки для вас непринципиальна. Рецепт подходит для тех, кто следит за своим питанием. Цельнозерновую муку можно заменить обычной, а сахарозаменитель – сахаром.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Творог 5% – 200 гр.

Разрыхлитель – 10 гр.

Молоко 1,5% – 100 мл.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Мука цельнозерновая – 130 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Муку можно взять любую, подойдет рисовая, а также кукурузная. Иногда смешивают несколько видов муки. Творог также берем разной жирности. Если калорийность выпечки непринципиальна, используем пожирнее. Берем подходящую емкость и засыпаем все сухие ингредиенты. Тщательно перемешиваем.

Шаг 2. К сухим ингредиентам наливаем молоко, жирность определяем самостоятельно, разбиваем яйца и выгружаем творог.

Шаг 3. Хорошо объединяем все компоненты до гладкой консистенции.

Шок 4. В сеть включаем мультипекарь, нажимаем клавишу, ждем, пока агрегат прогреется.

Шаг 5. Поверхность смазываем маслом по желанию.

Шаг 6. Кладем на горячую поверхность половину ложки теста. Закрываем агрегат.

Шаг 7. Выпекаем вафли в течение 5 минут. Открываем крышку и достаем выпечку при помощи лопатки.

Шаг 8. Таким образом выпекаем все вафли. Для того, чтобы испечь вафли по указанным пропорциям, понадобится около получаса.

Шаг 9. Вафли подаем порционно, дополнив медом, сгущенкой, шоколадной пастой или вареньем. Приятного аппетита!

ПП кабачковые вафли в мультипекаре

ПП кабачковые вафли в мультипекаре идеальны для правильного низкокалорийного завтрака или перекуса. Кабачковую выпечку подают со сметаной или соусом, приготовленным на основе натурального йогурта. Смешав кисломолочный продукт с чесноком и зеленью и дополнив вафли, вы получите незабываемое удовольствие, да еще и без лишних калорий.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Яйца куриные – 1 шт.

Кабачки – 450 гр.

Йогурт – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Мука – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытый кабачок трем на крупной терке. Отжимаем его руками от излишков жидкости.

Шаг 2. В чашу выкладываем кабачковую стружку, добавляем йогурт и яйцо. Приправляем солью и перцем. Вымешиваем до однородного состояния.

Шаг 3. Подсыпаем муку постепенно, замешиваем гладкое тесто.

Шаг 4. Включаем мультипекарь в сеть, устанавливаем панели для вафель. Нажимаем кнопку включения и ждем, когда прибор нагреется. Ложкой раскладываем кабачковое тесто и закрываем агрегат.

Шаг 5. Печем кабачковые вафли приблизительно 10 минут. Открыв крышку агрегата, поддеваем кабачковые вафли лопаткой и достаем. Перекладываем на блюдо.

Шаг 6. Таким образом выпекаем все вафли. Подаем изделия со сметаной или любимым соусом. Хорошо сочетается соус, приготовленный с чесноком и зеленью. Приятного аппетита!

Сырные вафли в мультипекаре

Сырные вафли в мультипекаре – сытный и вкусный перекус, приготовление которого займет не более 20 минут. Сыр можно использовать разный, я добавляю твердые или полутвердые сорта. Они хорошо плавятся. Сырные вафли идеально сочетаются с зеленью и овощами.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Сода – щепотка.

Кефир – 150 мл.

Сыр – 80 гр.

Мука – 110 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Берем объемную чашу и вливаем в нее 2 яйца. Немного солим.

Шаг 2. Наливаем 150 миллилитров кефира. Жирность кисломолочного продукта непринципиальна.

Шаг 3. Взбалтываем до однородности при помощи венчика.

Шик 4. Засыпаем просеянную муку, перемешанную с содой. Объединяем компоненты до гладкой текстуры.

Шаг 5. Крупно натираем сыр. Выбираем сорта, которые хорошо плавятся. Идеально подходит моцарелла.

Шаг 6. Высыпаем в однородное тесто и хорошенько вымешиваем.

Шаг 7. Мультипекарь включаем в сеть. Нажимаем клавишу и нагреваем прибор. При необходимости промасливаем поверхность при помощи силиконовой кисточки.

Шаг 8. Осторожно выкладываем тесто в центр каждой половинки. Закрываем крышку и выпекаем вафли около 7 минут.

Шаг 9. Выпечку подаем в теплом состоянии на завтрак или перекус. Приятного аппетита!

Банановые вафли в мультипекаре

Банановые вафли в мультипекаре готовятся быстро и без особых хлопот. Отличный вариант для семейного завтрака оценят все домочадцы. Особенно счастливы будут маленькие детки. Вафли подают просто так, дополняют ягодами и фруктами или поливают любимыми сиропами.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Яйца куриные – 3 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Бананы – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Масло сливочное – 110 гр.

Мука – 160 гр.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Сливочное масло распускаем на водяной бане или импульсами растапливаем в микроволновой печи.

Шаг 3. В чашу разбиваем яйца и засыпаем сахарный песок. Количество сладости регулируем по своему вкусу.

Шаг 4. Вооружившись миксером, взбалтываем до образования однородной смеси.

Шаг 5. Очищаем бананы от кожуры и ломаем кусочками. Отправляем в чашу измельчителя или пробиваем погружным прибором.

Шаг 6. После чего получившееся пюре перекладываем к яичной смеси и выливаем растопленное сливочное масло.

Шаг 7. Объединим компоненты на небольшой скорости электроприбора. Далее понемногу подсыпаем смесь из просеянной муки, разрыхлителя и соли. Перемешиваем миксером до гладкой текстуры.

Шаг 8. Включаем мультипекарь, даем нагреться, слегка смазываем маслом поверхность. В центр наливаем 2-3 ложки теста.

Шаг 9. Готовим при закрытой крышке 5 минут. После чего проверяем на готовность.

Шаг 10. Испеченные вафли складываем друг на друга.

Шаг 11. Дополняем любимыми добавками. Можно использовать свежие ягоды и фрукты. Вафли хороши как в теплом, так и остывшем состоянии. Приятного аппетита!

Вафли на кефире в мультипекаре

Вафли на кефире в мультипекаре получаются нежными. По текстуре напоминают бисквит. Воздушная выпечка сочетается с вареньем, свежими ягодами или фруктами. Реализовать рецепт без усилий получится у любого. Для приготовления потребуются бюджетные составляющие.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Яйца куриные – 1 шт.

Сода/разрыхлитель – 0,5 ч.л./1 ч.л.

Кефир – 200 мл.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Мука цельнозерновая/пшеничная – 100 гр.

Масло сливочное – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В объемную миску разбиваем яйцо и засыпаем сахарный песок. Количество сахара определяем самостоятельно в зависимости от желаемого результата. В крайнем случае добавляем при подаче сироп, мед или другие топпинги.

Шаг 2. Взбалтываем компоненты венчиком до состояния эмульсии.

Шаг 3. Наливаем кефир. Жирность кисломолочного продукта определяем самостоятельно. Если важна калорийность готового продукта, берем продукт низкой жирности. Перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Поочередно всыпаем крахмал, муку и соду. Вместо соды можно использовать разрыхлитель теста. Объединяем составляющие до гладкости. Цельнозерновую муку по желанию заменяем обычной. Подсыпаем постепенно, чтобы не забить тесто.

Шаг 5. Сливочное масло растапливаем на водяной бане или в микроволновой печи. Вводим в приготовленное тесто. Вместо сливочного масла можно использовать подсолнечное.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем. Проверяем, чтобы в тесте не было комочков.

Шаг 7. Включив мультипекарь в сеть, нажимаем клавишу и даем нагреться электроприбору. Выкладываем в центр каждой ячейки 2 столовые ложки густого теста. Закрываем верхнюю часть. Готовим до оповещения агрегата.

Шаг 8. Золотистые вафли дополняем сахарной пудрой и свежими ягодами. Или подаем другие добавки. Приятного аппетита!

Картофельные вафли в мультипекаре Редмонд

Картофельные вафли в мультипекаре Редмонд придутся по душе ценителям драников и других картофельных блюд. Ароматное угощение доставит массу незабываемых эмоций. Картофельные вафли можно приготовить из свежего картофеля. Этот вариант мне нравится больше.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Сода – 1/3 ч.л.

Сметана – 200 гр.

Картофель сваренный – 500 гр.

Мука – 250-280 гр.

Бекон сырокопченый – 100 гр.

Крахмал – 2 ст.л.

Растительное масло – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Заранее отвариваем картофель. Это может быть картошка в мундире или очищенная. Если картошка сварена заранее и охлаждена, снимаем кожицу и мелко натираем на терке или прокручиваем через мясорубку.

Шаг 2. Разбиваем яйца в миску и взбалтываем, немного подсолив.

Шаг 3. Сваренный картофель измельчаем в пюре. Для этого используем толкушку или применяем свой метод. Высыпаем крахмал и выливаем разболтанные яйца. Добавляем сметану и пищевую соду.

Шаг 4. Тщательно вымешиваем до однородного состояния. Постепенно подсыпаем муку и доводим до однородности.

Шаг 5. Масса будет довольно вязкая. Бекон мелко нарезаем и вводим в приготовленное тесто. Не торопясь, вмешиваем, чтобы кусочки распределились равномерно.

Шаг 6. Устанавливаем панели для вафель в мультипекарь и включаем прибор в сеть. Хорошо смазав растительным маслом поверхность, выкладываем 2 столовые ложки картофельного теста в каждый отсек.

Шаг 7. Закрыв крышку, печем картофельные изделия 5 минут. Спустя время проверяем, готовы ли вафли.

Шаг 8. Придерживая лопаткой, перекладываем на блюдо.

Шаг 9. Таким образом жарим все вафли. Подаем просто так или дополняем сметанным соусом. Приятного аппетита!