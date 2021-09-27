Вахту памяти открыли на Втором кордоне Мекензиевых гор в Севастополе. Торжественная церемония прошла в понедельник, 27 сентября. Ежегодно сюда съезжаются поисковики из разных регионов нашей страны. Несколько недель они проводят в поисках бойцов, оставшихся навсегда лежать в земле, которую отчаянно защищали.

В районе Второго кордона на Мекензиевых горах поисковики начали работать меньше суток назад. 27 сентября здесь официально открылась Вахта памяти. Это – очень значимое в истории Севастополя место.

МАРИНА ГАВРИЛЕНКО, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг»: «Во время Великой Отечественной войны здесь шли первые ожесточённые бои. Здесь сражался 3-й полк морской пехоты, 7-я бригада морской пехоты. Вообще здесь, в какую сторону не пойдёшь – везде история или Первой обороны или Второй, поэтому наше объединение «Долг» много лет здесь проводило Вахты памяти».

Поиски начались неподалёку от домика лесника. Уже через пару часов специалисты обнаружили первые останки. Пока – солдат вражеских войск.

ВАЛЕРИЙ ХМЕЛЬ, командир поискового отряда «Звезда» Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг»: «Были обнаружены при проведении поисковых работ останки немецких военнослужащих, погибших (мы так думаем) предварительно в 1944-м году. Пока подняли одного бойца. И вот уже поднимаем второго. Мы думаем, что будет больше. Там несколько человек, это санитарное захоронение».

Поисковики предположили, что возможно здесь разорвался снаряд, бойцы были убиты, их решили в этой же воронке и закопать. А где-то рядом, как обычно здесь случается, наверняка есть и советское захоронение. Во время обороны Севастополя, в тех страшных боях здесь легли в землю тысячи солдат. И те, кто пришёл с войной, и те, кто защищал свою Родину.

В торжественной церемонии открытия Вахты памяти приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сенатор Российской Федерации Сергей Колбин, и директор Музея техники Вадим Задорожный.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «В Севастополе работа по поиску бойцов ведётся постоянно и очень важно, что Вахта памяти сменяет следующую Вахту памяти. Сегодня очень хороший и важный проект, который делается несколькими организациями: Музеем техники, и нашим Объединением поисковых отрядов «Долг», и при поддержке Правительства Севастополя, здесь с нами вместе ещё и Российское военно-историческое общество».

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «Наша земля обильно полита кровью и поисковое движение – это всегда движение тех людей, которые объединяют русских, казахов, белорусов, украинцев, в поисковом движении. Не даром говорят, что война будет окончена, когда будет похоронен последний солдат. Так вот они занимаются почётной, патриотической и очень важной миссией».

В этом году участие в Вахте памяти принял директор Музея техники Вадим Задорожный. Из Москвы он приехал вместе с коллегами, чтобы помочь возвращать бойцов Великой Отечественной из небытия.

ВАДИМ ЗАДОРОЖНЫЙ, директор Музея техники Вадима Задорожного (Москва): «Конечно же, совесть и долг заставляют всякий раз возвращаться к тому, чтобы сделать то, что мы должны были сделать очень давно – перезахоронить павших в годы Великой Отечественной войны молодых. Здесь в основном ребята, которым 19, 20, 22 года. Те вахты, которые проходят здесь – это правильное продолжение правильных понятий. Нужно оказать долг каждому воину, который погиб в годы Великой Отечественной войны».

Вахта памяти на Втором кордоне Мекензиевых гор продлится две недели. Найденные останки поисковики передадут для перезахоронения. Также специалисты будут работать с архивами, чтобы установить личности погибших, и выяснить, остались ли у бойцов родственники.

Дарья Юхновская, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»